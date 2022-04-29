今年過年期間，疫情重創高雄旗津，導致觀光客卻步，除了造成商街生意慘淡，更加重旗津醫護的醫療量能。為此，高雄大遠百攜手饗食天堂餐廳共同舉辦遠百愛的串連「遠百挺醫護‧元氣便當召集令」，邀請民眾認購元氣便當，為站在第一線辛苦的醫護人員加油送溫暖，此次匯集百位民眾的愛心，共募得115個便當，高雄大遠百於27日由店長黃友誠經理率領同仁親送至高雄市立旗津醫院感謝醫護人員的辛勞，由院長蔡忠榮代表收下元氣便當，並回以感謝狀肯定高雄大遠百的愛心，更呼籲社會大眾要持續落實防疫，並貼心提醒防疫期間務必配戴口罩、勤洗手、量體溫，保持社交安全距離，維護你我的健康。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，防疫期間醫護人員的辛苦與壓力大家有目共睹，我們致上崇高的敬意來感謝醫護人員及防疫天使守護民眾的愛心與毅力，尤其今年過年期間，疫情重創高雄旗津，特別攜手饗食天堂餐廳推出遠百愛的串連「遠百挺醫護‧元氣便當召集令」認購活動，獲得許多充滿愛心的民眾熱情響應，讓本次認購活動成功募集到115個元氣便當。27日活動捐贈儀式由高雄大遠百派遣愛心專車滿載民眾溫暖心意的愛心便當，全數贈予高雄市立旗津醫院，希望透過本活動的舉辦讓辛苦的醫護人員能夠吃到熱呼呼的便當、溫暖在心裡，同時高雄大遠百也向所有醫護人員致敬，感謝有您，抗疫之路遠百與您同在。

高雄大遠百歡慶母親節推出一系列活動感謝媽咪，五月十日前凡於百貨服飾當日消費滿5,000元送500元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元，還可再搭配14大銀行單筆分期刷滿6,600元送200元， 12大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿10,000元即享5%回饋；即日起至五月十二日於九樓特賣會場舉辦「璀璨女王節-精品包包&內衣聯合特賣會」belief歐系品牌包款5折起、美日系品牌包款最低2.8折起，消費滿8,000元送Firano化妝包乙只，SWEAR精選指定款成套內衣系列兩套1,980元，單筆滿3,000元送洗衣精一瓶；各種優惠活動加折扣，讓你買東西還能省荷包，母親節就是要大肆採購，還等什麼，趕緊手刀衝一波！

為讓民眾宅在家也能享有購物樂趣，高雄大遠百即日起至5/10止，推出「My Mom! My Queen! 媽咪FUN鬆日PLUS+」，在家只要動動手指即可輕鬆購物再享回饋。活動期間凡於遠百線上購物購買百貨服飾（含化妝品、香氛、小家電）單筆滿5,500元現折500元，大家電單筆滿11,000元現折1,000元，保健器材單筆滿5,500元現折500元；全站單筆滿1,000元即享有1次抽獎機會，有機會獲得BRUNO多功能蒸氣烤箱，買越多中獎機會越大；值得一提的是，高雄大遠百為提供更便捷的交通方式讓民眾前來購物消費，攜手yoxi舉辦「寵愛媽咪搭車超優惠」活動，即日起至五月十日使用yoxi APP輸入【高雄大遠百寵愛你】即可獲得100元搭車金，同時使用高雄大遠百專屬搭車金搭乘yoxi並完成付款，即享「AVEDA洗髮禮盒」抽獎機會，共200個名額，搭乘次數越多，得獎機率越高，歡迎民眾多多使用yoxi來高雄大遠百逛街購物、安全又便利。