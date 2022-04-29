程曦資訊整合公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:092022/04/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，程曦資訊整合公司（6898）在今（29）日送件申請初次登錄興櫃股票。 根據櫃買中心資料顯示，程曦公司成立於1993年8月間，董事長為黃士軍，主要經營業務是委外營運服務，送件時資本額為1億5,616萬元。程曦公司2021年業績，營收7億1,388萬元，稅前盈餘1億2,305萬元，每股盈餘8.27元 利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 利百景 申請登錄戰略新板 #程曦 #申請登錄興櫃 #戰略新板 #櫃買中心 #資訊整合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樂迦登錄戰略新板 股本創紀錄 04:102022/04/29 證券．權證 《櫃買市場》利百景申請登錄興櫃戰略新板 07:592022/04/27 財經 櫃買興櫃戰略新板合格投資人3月戶數爆發性成長 09:232022/04/18 財經 君帆工業今日申請上櫃案 16:032022/04/28 財經 櫃買本周新股四連發 04:102022/04/25 證券．權證 樂迦再生今日每股50元掛牌興櫃戰略新板 10:022022/04/28 財經 今年來13檔永續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 5月業績發表會 九連發 04:102022/04/28 證券．權證 今年來4檔可持續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 櫃買中心愛地球 倡導綠色營運 04:102022/04/25 證券．權證 櫃買中心倡導綠色營運 愛地球也愛自己 11:332022/04/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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