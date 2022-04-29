櫃買中心表示，程曦資訊整合公司（6898）在今（29）日送件申請初次登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，程曦公司成立於1993年8月間，董事長為黃士軍，主要經營業務是委外營運服務，送件時資本額為1億5,616萬元。程曦公司2021年業績，營收7億1,388萬元，稅前盈餘1億2,305萬元，每股盈餘8.27元

利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板
利百景 申請登錄戰略新板
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