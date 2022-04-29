隨著新冠肺炎疫情升溫，民眾的快篩需求也提升，由於小朋友不容易採檢，不少人都期盼能使用唾液快篩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，食藥署已進行100人測試，「應該是會通過」。傍晚食藥署公布最新專案輸入名單，即起核准南韓生產的「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。

昨日陳時中表示，某唾液快篩在澳洲已取得緊急使用授權（EUA），在其他國家則還沒有。針對該廠牌，食藥署已請廠商送來100份，進行準確性比對，若無問題就會儘快核准。

今午陳時中進一步指出，食藥署已請長庚醫院幫忙進行100人次的比對，經技術性的資料審查，Ct值23、24以下都可以檢出，食藥署看過文件「應該是會通過」。對於屆時會有多少試劑可用，他表示，試劑的數目相當少，還需要另外申請進貨。

食藥署醫粧組科長蔡文偉說，該產品為「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，由南韓製造，食藥署已經核准。簡任技正林欣慧表示，該廠商申請的進口量為3000萬劑，首批會進口多少劑仍未定，需洽詢廠商。

至於進口時間，林欣慧表示，因接下來還需提供說明書、進行包裝貼標等程序，何時進口還未定。對於未來是否會被徵用作為實名制快篩？指揮中心發言人莊人祥表示，應會進入自由市場，在通路上供民眾選購。