西島秀俊加入《99.9》團隊，飾演神秘的律師「南雲恭平」。（車庫娛樂提供）

日本天團「ARASHI 嵐」成員松本潤主演的話題日劇《99.9 不可能的翻案》，於2016年推出電視劇「SEASON I」、2018年推出「SEASON II」後，歷時5年終於躍上大銀幕，延續日劇的好評價，《電影版 99.9 不可能的翻案》去年年底在日本時也拿下28.7億日幣的票房好成績，除了松本潤以外，日劇原班製作團隊與《半澤直樹》香川照之、《輪到你了劇場版》片桐仁等熟悉的陣容也齊聚一堂，加上新卡司《十二個想死的少年》杉咲花、《在車上》西島秀俊、傑尼斯新生代夯團「浪花男子」成員道枝駿佑等，這次將一同在《電影版 99.9 不可能的翻案》挑戰發生在15年前的未解懸案。

這也是松本潤自「ARASHI 嵐」休團後首部回歸的作品，他表示：「團體活動休止後，我第一個進入的拍攝現場就是這部系列作品，對我來說意義很大。拍攝現場讓我有種『我回來啦！』回到家的感覺，自由又輕鬆地去拍攝，非常地感激。」系列作品當中，男主角深山大翔（松本潤 飾）與上司佐田律師（香川照之 飾）間的互動可說是一大特色，香川照之更大方分享：「不管是日劇還是電影，在這部作品的片場，必須要對對方說的話做出反應，相當需要反射神經和速度。最初營造出這種拍攝氣氛的就是松本潤，我也大膽地去配合他。」松本潤也表示：「我們事前不會先講好，大多都是靠著現場實際的狀況一邊嘗試，一邊配合彼此的演技。不管我投什麼樣的球，香川先生都會好好接住並投回來給我。」演員們的即興演出和完美合奏是該系列最大的魅力。

最近因奧斯卡最佳國際影片《在車上》而受到廣大關注的西島秀俊，在片中作為新角色加入團隊，飾演神秘的律師「南雲恭平」。對於參與這次的作品，西島秀俊笑說：「我曾參演過幾部木村導演的電影，這個拍攝現場很異常。即興演出非常地驚人，非常機動也充滿刺激。」而松本潤與西島秀俊更是首度共演，松本潤也表示對西島秀俊的感謝：「多虧有西島先生參與，才更加展現這個作品的深度。」西島秀俊也回應：「我開始拍攝的第一天，松本潤明明就沒有需要拍攝的戲份卻依然出現在外景現場，感受到他對作品灌注的愛情，以及背負著作品最重要的部分，我獲得許多刺激。」香川照之更大讚松本潤不僅演技的詮釋，就連燈光、收音等全部都會思考進去，讓拍攝更加順利，也讓觀眾更加期待看見他們一起在大銀幕飆戲。該片5月27日在台上映。