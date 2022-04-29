新竹縣發生疑似確診者死亡案例，住在某醫院長期臥床的20多歲歡呼兒，因未施打疫苗染疫確診，29日下午病情嚴重送醫急救仍告不治，死者是否因器官衰竭還是染疫死亡，衛生局已報給中央流行疫情指揮中心認定。

這家醫院專門收治必須使用呼吸器的歡呼兒，據了解，這名男性歡呼兒住院10多年，長期臥病在床，家屬已連絡不到，因沒有家屬出具同意書而未施打疫苗，日前確診，29日下午病情嚴重，送醫急救仍回天乏術。