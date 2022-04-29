竹縣住院歡呼兒疑染疫死亡 未施打過疫苗 19:132022/04/29 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣發生疑似確診者死亡案例，住在某醫院長期臥床的20多歲歡呼兒，因未施打疫苗染疫確診，29日下午病情嚴重送醫急救仍告不治。圖為新竹縣衛生局。(取自GOOGLE MAP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣發生疑似確診者死亡案例，住在某醫院長期臥床的20多歲歡呼兒，因未施打疫苗染疫確診，29日下午病情嚴重送醫急救仍告不治，死者是否因器官衰竭還是染疫死亡，衛生局已報給中央流行疫情指揮中心認定。 這家醫院專門收治必須使用呼吸器的歡呼兒，據了解，這名男性歡呼兒住院10多年，長期臥病在床，家屬已連絡不到，因沒有家屬出具同意書而未施打疫苗，日前確診，29日下午病情嚴重，送醫急救仍回天乏術。 新住民居檢2度違規外出辯「夢遊」 中市府怒罰20萬 彰化＋194 確診數暴增一倍 停課狂飆145班 #歡呼 #竹縣 #染疫死亡 #新竹醫院 #施打疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郎祖筠打第三劑疫苗突被改姓氏 醫護超暖心真相曝光 09:462022/04/29 娛樂 高雄＋379 又見老司機極樂足跡 J女模、H男模會館入列 15:412022/04/29 生活 新北自填疫調回傳率9成 衛生局：未回傳將主動聯繫 15:442022/04/29 生活 BNT兒童疫苗何時開打 陳時中：不希望到6月 15:182022/04/29 生活 宜蘭＋180 校園增39師生確診 兒童莫德納5／9開打 15:572022/04/29 生活 領跑全球! 丹麥稱疫情已控制 不再強制民眾施打疫苗 07:332022/04/29 國際 竹縣＋162 多為無症狀確診 居家照護累計444人 15:462022/04/29 生活 金門＋10 有4人已打3劑疫苗 啟動「神鷹營區」分流機制 17:092022/04/29 生活 家長同意率僅48％ 桃園5／2起入校替國小生打疫苗 16:272022/04/29 生活 破萬確診！醫曝從高峰往下降時間點 3件事要注意 08:142022/04/29 生活 黃珊珊：北市即將達單日5萬例 15％急性病房轉專責病房 15:102022/04/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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