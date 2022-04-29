屏東1名伍姓男子日前在臉書PO出房產徵婚，他說只要成功交往就送iPhone 13，結婚生子就送房，日前他成功與1名黃姓女子約會，但黃女在第2次約會時就討要手機，男子則破例送出，而女子之後再要求金戒指和暗示幫繳車貸，就遭男子拒絕，沒想到她直接封鎖男子，男子才驚覺受騙，目前已提告詐欺。

屏東萬丹鄉該名伍姓男子稱家中佔地百坪，曾遊歷38個國家，高富帥已達「富」字門檻，日前在臉書發文徵求女友，PO出3張家中照片，還說「房子有三間，土地有2筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13手機1支，意者請私訊（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

男子發文說「房子有三間，土地有2筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13手機1支。（翻攝自臉書）

屏東男與1名女子約會，但黃女在第2次約會時就討要手機，他破例送出，而女子之後再要求金戒指和暗示幫繳車貸就遭拒絕，沒想到她直接封鎖男子。（翻攝照片）

伍姓男子提到只要女方和他結婚，生1個孩子就送日本北海道房子1間；事後確實有不少女網友主動詢問，而他日前就與1名黃姓女子約會，2人僅外出2次，第1次在桃園海底撈用餐，當時2人AA制分攤費用，男子為此留下好印象，但第2次約會前女子就向男子討要手機，他一時動心就破例送出近4萬元的iPhone13，當天2人在摩鐵發生關係。

該名黃姓女子在第3次約會前要求「一個金戒指作紀念」，男子傳了戒指圖還遭拒絕，對方稱不喜歡，希望是價值2萬的戒指，後來更婉拒約會稱「車貸還沒繳，沒心情」，之後就將男子LINE、臉書封鎖；男子事後暴怒報警，決定提告詐欺，屏東分局目前已接獲報案受理中，而男子坦言會記取教訓，不會這麼快就送手機，目前已陸續認識其他女子。