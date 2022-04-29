Disney+熱播韓劇《瘋狂愛上你》和Netflix冠軍韓劇《社內相親》有諸多相似之處，劇情都是霸道總裁愛上小資女的愛情故事，且幾乎同時播出浪漫大結局。有趣的是兩齣韓劇大結局的求婚戲碼，都是選用FRED珠寶，由於FRED珠寶曾在電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）中扮演相當重要的角色，與兩齣韓劇的劇情相呼應，別具意義。

《社內相親》最後一集的求婚劇碼，男主角獻上FRED Pretty Women Par Amour系列婚戒。（擷自Netflix劇照）

在《瘋狂愛上你》中，飾演秘書的女主角鄭秀晶（Krystal）就多次佩戴FRED珠寶，包括一枚Force 10戒指及一對Force 10高級珠寶耳環，似乎早已預告了自己終有一天會「麻雀變鳳凰」，而在最後一集，由金材昱飾演的「霸道總裁」為了向Krystal求婚，送上一個FRED珠寶盒，裡面裝了一對Pretty Woman系列訂婚戒指，兩人的愛情終於修成正果。

韓劇《瘋狂愛上你》的劇情猶如電影《麻雀變鳳凰》的翻版，鄭秀晶（Krystal）佩戴FRED珠寶。（擷自劇照）

巧的是韓劇《社內相親》也與FRED珠寶有著密切的關係，金世正飾演的小資女夏莉在劇中佩戴FRED Chance Infinie系列玫瑰金紅寶石耳環，雙環設計「∞」象徵無限和永恆，猶如幸運符一般為她帶來好運，與安孝燮飾演的泰武社長假戲真做，最後雙雙陷入熱戀。

FRED的Chance Infinie 玫瑰金紅寶石耳環，14萬5600元。（FRED提供）

在《社》劇的最後一集，也同樣出現男主角選擇FRED訂婚戒指求婚的戲碼，兩人歷經重重阻礙最終獲得爺爺的同意，泰武社長獻上FRED珠寶的Pretty Women Par Amour婚戒，小資女夏莉如願尋得如意郎君，有如上演韓版的「麻雀變鳳凰」。

FRED的Force 10系列婚戒，13萬6700元。（FRED提供）

FRED Pretty Woman系列珠寶的設計靈感源自經典愛情電影《麻雀變鳳凰》 (Pretty Woman)，標誌性的「心心相印」見證偉大的愛情，足以跨越社會階級、年齡和種族的隔閡。而在《瘋狂愛上你》出現的Force 10珠寶，是以帆船和海洋運動為靈感，設計靈感源自足以抵擋十級強風暴雨的帆船鍊扣，象徵無畏風雨的堅貞愛情，為愛勇往直前的勇氣。

FRED的Force 10系列鑽石耳環，28萬6200元。（FRED提供）