《侏羅紀世界：統霸天下》最新預告埋下伏筆，將有世上最大肉食性稀有恐龍物種現身。（UIP提供）

《侏羅紀世界：統霸天下》劇情有新的冒險。（UIP提供）

女主角布萊絲達拉斯霍華興奮表示看到預告恐龍就想哭。（UIP提供）

受廣大粉絲喜愛的侏羅紀電影系列，史詩般的最終篇章《侏羅紀世界：統霸天下》即將於今年6月初上映。這集噱頭十足，不僅結合兩個世代演員首度同台演出，另外最搶鏡的就是連續出現三集的迅猛龍小藍，身邊竟多了一隻小小藍取名叫「貝塔」。且最新釋出的預告還埋下伏筆，將有世上最大肉食性稀有恐龍物種現身，讓所有看著侏儸紀系列電影長大的影迷們，已迫不及待想進電影院一睹為快。

《侏儸紀世界》電影系列2位元老級演員蘿拉鄧恩和傑夫高布倫，首度和2大主角克里斯普瑞特和布萊絲達拉斯霍華合作，他們表示玩得很開心。而主角克里斯普瑞特和布萊絲達拉斯霍華也說，「光是在預告片中看到恐龍，心情就非常激動，這系列電影是世代共同的記憶。」

值得注意的是，《侏儸紀世界》系列電影吸金程度驚人，導演柯林崔佛洛於2015年執導的《侏羅紀世界》締造全球16.7億多美元的驚人票房成績，全台票房也有8.27億多新台幣，位居台灣影史票房第三名。而2018年《侏羅紀世界：殞落國度》創下全球近13.1億美元的票房成績，全台票房也有6.2億多新台幣。睽違4年的最終章，是否再次締造票房佳績，全球電影產業都相當關注。