花蓮縣政府前教育處長李裕仁在2018年任副處長時涉採購弊案，被羈押長達8個月。全案移審花蓮地方法院，法官昨一審判決，李被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，重判10年6個月徒刑、褫奪公權5年；同案被告，花蓮縣體育會理事長汪錦德、廠商陳金源，同樣各被判刑7年，全案可上訴。

李裕仁於2018年間時任花蓮縣政府教育處副處長，向教育部體育署爭取補助經費後，指示所屬的花蓮縣立體育場辦理「花蓮縣立棒球場設計案」、「花蓮縣立棒球場整建案」採購，另指示花蓮縣立體育高中辦理「花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地興建工程委託設計及監造技術服務案」採購。

李裕仁明知政府採購法規範，竟夥同汪錦德等人，洩漏「花蓮縣立棒球場整建工程委託設計及監造技術服務案需求規範書」電子檔，以及含平面配置圖、執行步驟、工程數量、單價等資料的「花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地修正版」電子檔給有意投標廠商，並就鯉魚潭設計案，事後收受廠商交付賄款8萬1500元，並圖利廠商30萬元。

花蓮地檢署檢察官前年8月依貪汙、洩密罪，將李裕仁等3人提起公訴。李裕仁因此案被羈押8個月。

花蓮地方法院一審宣判，李裕仁被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，判處10年6個月徒刑、褫奪公權5年，另涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，判6月，可易科罰金。汪錦德、陳金源，共同犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，分別被判處有期徒刑4月，可易科罰金；另兩人還犯非公務員與公務員共同犯違背職務收受賄賂罪，各被判刑7年、褫奪公權4年。犯罪所得汪錦德4萬元、陳金源4萬1500元均沒收。

李裕仁歷任行政院體育委員會專員、教育部體育署科長、花蓮縣府教育處體育保健科長、副處長、代理處長、花蓮縣議會秘書等；2018年12月起代理花蓮縣教育處長，2019年8月真除，是縣府教育處首位從事務官拔擢直升的處長。交保後，低調回縣府擔任祕書。