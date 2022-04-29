小賈斯汀本週驚喜祭出2首新曲〈I Feel Funny〉和〈Honest〉。（環球音樂提供）

小賈斯汀〈I Feel Funny〉MV。(影／取自小賈斯汀官方YouTube)

流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）去年推出第6張專輯《我的正義／JUSTICE》，當中一首首超強主打〈Peaches〉、〈Hold On〉以及現在還持續在各大排行發燒的〈Ghost〉，讓他在台灣成為2021年各大數位平台串流表現最強的西洋男歌手。最近忙著進行演唱會巡迴之餘，本週驚喜祭出2首新曲〈I Feel Funny〉和〈Honest〉，超搞怪的MV影像再次掀起全新一波話題，再次將流行天王的地位與聲勢推向巔峰。

2首歌曲MV都由專為嘻哈潮流歌手打造影像的品牌「Lyrical Lemonade」主理人寇爾班奈特（Cole Bennett）操刀，週三釋出的〈I Feel Funny〉MV只有1分26秒，從音樂到影像都有如歌名般帶有隨性搞怪的感覺，寇爾表示：「有天小賈丟這首歌給我，並跟我說『我們是否應該幫它拍個 MV？這會直接登上第一名吧！』原本想說只是開開玩笑，所以我們一直都沒有執行。」直到某天他們在進行〈Honest〉MV拍攝時一個轉換場景的空檔，寇爾就提議何不用手機直接把〈I Feel Funny〉的MV也拍起來，於是就在15分鐘內完成拍攝。畫面中小賈頭戴亮橘色的時尚單品巴拉克拉瓦頭套，並賣力大秀搞笑舞步，讓他直呼：「我把我所有精力都用在拍這支搞笑影片上，現在根本沒力氣拍正式的〈Honest〉MV 啦！」

雖然小賈說沒力氣，但〈Honest〉的MV也絲毫不馬乎，小賈斯汀和美國饒舌歌手唐托利佛（Don Toliver）在絕美的雪地裡駕著雪上摩托車競速，一套接一套的時尚羽絨衣和頭套宛若一場冬季時尚大秀，中間更突然上演槍戰追逐戲碼，讓歌迷大讚：「這不只是一首歌，完全是一部有音樂的電影」、「不論你是不是小賈的粉絲，你都得承認他總是能做出一首首神曲！」雙單曲〈I Feel Funny〉、〈Honest〉全台數位平台目前已經上線，這2首精彩作品也讓全球樂迷對於小賈斯汀今年的全新計畫充滿期待。