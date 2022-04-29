弱勢團體往年在嘉義市立棒球場旁空地辦園遊會，現已委外經營停車場。（廖素慧攝）

嘉義市近年來廣闢停車場，使得適合辦理大型戶外活動變得一地難求，如市立棒球場旁的空地已委外經營停車場，以往在此舉辦的公益園遊會紛紛外移至嘉義縣，市府表示，有需求的團體還有其他場所可租借。

嘉義家扶中心愛心募款園遊會今年獲得嘉義縣政府補助經費，首次移師到嘉義縣七主宮夜市場地舉辦，家扶中心主任沈明彥指出，家扶中心在嘉義市立棒球場旁空地辦園遊會20、30年了，今年縣府盛情邀約又有補助，加上嘉義市找不到適合場地，就到嘉義縣舉辦。

若竹兒教育基金會也借用嘉義市立棒球場旁空地辦愛心園遊會20多年，今年在市區遍尋不到適合的場地，可能改到民雄酒廠舉辦。

有弱勢團體負責人指出，在嘉義市辦大型活動、園遊會地理位置適中，方便嘉義縣山區、海區的弱勢家庭、贊助單位、志工團體及民眾來參加，也有利於促進嘉義市的消費，但市區已愈來愈難找到適合場地，希望市府能有「公益日」機制，讓弱團來租借使用。

嘉義市政府教育處表示，因應審計處糾正體育場館及相關設施要合理運用，加上要因應民眾對停車位的需求，才委外營運停車場，並提升空地的管理品質，公益弱勢團體辦大型活動可另覓其他場地如港坪運動公園風雨球場。

市府教育處指出，市立棒球場旁停車場以820萬8000元租給廠商營運，租期3年，包商年繳273萬6000元，共有567個停車位，依市府制定的標準收費，目前平常日停車率約3成，周末假日8成，連假期間甚至會停滿，長租者有優惠措施。