台北市長柯文哲認為「快篩陽性應視為確診」，但台北市議員王欣儀、應曉薇指出，快篩試劑已成為防疫應備的物品，也變成民眾日常的負擔。快篩一盒5入就要500元，對於北市許多經濟弱勢家庭來說，仍然負擔太重，要求補助。對此，北市社會局指出，將補貼台北市低收入戶購買快篩試劑，費用每人500元。

應曉薇接獲許多弱勢民眾來電陳情表示，因疫情導致工作減少、物價上漲，現在還要額外花費購買快篩試劑，為省錢還一度提問「快篩劑可一戶一人代表使用即可嗎？」盼市長爭取快篩試劑補助。

應曉薇表示，今日社會局長周榆修，以電話方式向應曉薇議員回報進度，市長已初步允諾提供本市低收入戶快篩試劑補助，定案後公布實施。

應曉薇肯定柯文哲和周榆修願意傾聽人民的聲音與需求，但仍極力爭取更高額補助。

應曉薇也痛批中央，應負的快篩防疫責任，現將成本轉嫁給民眾，到處讓民眾排隊買快篩劑，中央政策髮夾彎現又鼓勵快篩，理應無償提供低收、弱勢的民眾快篩試劑。