本土疫情遽烈增溫，絲毫不影響國內廠商海外拓銷，外貿協會上半年的「臺灣文創產業商務洽談媒合會」，邀請10國40家國外買主與臺灣供應商透過視訊洽談，總計124場線上洽談促成逾400萬美元商機。

貿協表示，此次邀來美國、日本、阿聯酋、西班牙、南非、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨及中國大陸買主；其中，來自南非的博物館協會首度參與，期與台灣文創業者合作展示機會，對兼具美觀外型設計及環保材質的創意設計產品特別青睞。

泰國專營文創禮品的K公司則於洽談鎖定台灣設計師腕表品牌，並表示疫情解封後將安排來台實地參訪洽談；而來自中國大陸成都營運文創園區的業者則有意引進黃金複製畫作的數位藏品及實體藏品；活動總計安排63家臺灣業者進行124場次精準媒合，爭取商機超過400萬美元。

參與洽談的臺灣業者表示，實體推廣活動大受影響已進入第三年，貿協持續辦理的線上洽談，協助業者打破國界限制，不出國在自家或辦公室即可透過貿協及各駐外辦事處的協助，與遠在千里外的買主介紹產品及服務，無疑為臺灣業者注入強心針。

貿協強調，此次上半年媒合會主要洽邀對象為創意設計及工藝精品買主，預計下半年10月27日將再度舉辦一場文創產業商務洽談媒合會，針對元宇宙暨數位內容等買主進行洽邀，持續協助臺灣廠商與國際接軌創造商機。