大陸持續在防疫與經濟尋找新的平衡點，隨著愈來愈多生產基地復工復產，據航運業的觀察，本周貨量出現止跌回穩訊號，較封控前維持在大約減少二至三成，對照今（29）日公布最新出口集裝箱運價指數SCFI，下跌18.68點至4,177.3點，雖然連續第15周下跌，但近二周跌幅都收斂在0.45％。

貨代業者解讀，大陸防疫封控造成供應鏈斷鏈，引發缺料、缺工、運輸不順、塞港等問題，都需要一段時間回復，接著五一長假，多個城市採取封閉生產、鼓勵就地過節，應該很快可以看到貨量釋出，5月15日會是第一個關鍵時刻。

據了解，多家航商看好積壓或延遲貨量將在五一後陸續出籠，一旦貨量回升將帶動運價，計畫在5月15日嘗試調漲運價。

據SCFI最新報價，三大主要遠洋航線中，美西線在連二周開平盤後，本周轉為小漲，美東線、歐洲線持續下跌。

其中，美西線每40呎櫃運價7,888美元，上漲28美元、周漲0.36％；美東線每40呎櫃運價10,629美元，小跌16美元、周跌0.15％；歐洲線每20呎櫃運價5,984美元，下跌32美元、周跌0.53％；地中海線運價6,671美元，下跌19美元、周跌0.28％。