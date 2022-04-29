台北市長柯文哲日前喊話「快篩陽性應當作確診」說，引發爭論，但遭指揮中心陳時中打槍，認為目前不適合，對此醫界看法也呈兩極，高雄市長陳其邁今天(29日)防疫記者會上被問到此事，也首度回應。

快篩陽性=確診，引發醫界看法兩極，有醫師支持陳時中，認為目前情況並不合適，但另一派醫師則主張，是時候該用快篩取代PCR，否則PCR量能會無法負荷。

陳其邁今天在高雄防疫記者會上被問及此事，雖未做正面回應，但拿出圖表解釋，表示陽性預測值與盛行率有關，其意思指的是，假如有人陽性後真的確診，這個比例就與盛行率有關。

陳其邁以現行高雄市為例計算，表示目前市內陽性預測值並不高，以盛行率1%計算，僅有2.76萬人染疫，敏感度90%、特異度99%，陽性預測值僅47.6%。陳其邁補充，必須隨著疫情升溫，盛行率超過10%，屆時陽性預測值達到90.1%，快篩才會與PCR結果差不多。

陳其邁雖然未明確表態，但從其解釋中可以得知，以目前而言，他也認為不適合用快篩取代PCR。