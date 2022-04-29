「真」地瓜球！有男子在臉書分享1張照片，照片中有個地瓜球攤販，該攤販地瓜球分別有30元、50元的價錢，老闆正在努力製作地瓜球，一旁驚見女子子露出「深溝UU」等待購買地瓜球；讓網友爆動「這2粒勝過1袋」、「台灣最美的風景，小吃攤無誤！」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，他也在貼文寫下「要50還是30的？好難選擇」；從影片中可見有攤販在賣地瓜球，攤販招牌寫著「真正素食地瓜球」分別有50元與30元2種價格之分，老闆正在製作地瓜球，一旁女子露出「深溝UU」等待購買地瓜球。

有名男子驚見地瓜球攤販有名女客人露出「巨乳」排隊購買，害他不知道要選擇買多少錢的地瓜球。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

照片一出，網友紛紛留言表示，「什麼50、30，我沒看到啊」、「小孩子才做選擇，我兩個都要」、「這是地球吧」、「這兩球就很飽了」、「老闆地瓜球是葷的吧」、「好大的地瓜球，賠本生意」、「哪裡賣的地瓜球，那某大顆」、「台灣最美的風景，小吃攤無誤！」、「這才是『真』地瓜球」、「請他做一顆跟旁邊客人一樣大的」、「這2粒勝過1袋」。