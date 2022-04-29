中信兄弟總教練林威助。（擷取自CPBL TV）

樂天桃猿洋投霸林爵昨天在比賽中疑似懷疑統一獅「偷暗號」，引爆兩隊清空板凳，衝突過後主審對雙方各警告1次，獅隊總教練林岳平當下雙手一攤表示不解，與之前中信兄弟總教練林威助有相同手勢，在網路上引發熱議。

獅隊昨天面對霸林爵，前3局就發動5次盜壘，3局上結束時，霸林爵退場時懷疑獅隊跑者偷暗號，嘴中碎唸有詞，也引發雙方板凳清空，好在衝突並未擴大，隨後裁判群開會討論後給予雙方各警告1次，「餅總」不滿自家球隊收到警告，雙手一攤，走上前向裁判了解狀況。

而這個雙手一攤的畫面之前「助總」也同樣做過，當時是與富邦悍將交手時，江坤宇單場挨2次觸身球，林威助上前關心並與主審了解狀況，富邦捕手教練劉教豪卻衝進場內，引發雙方板凳清空，之後裁判群開會後兩隊都各被警告1次。

對於林岳平昨天比出同樣手勢，身為「過來人」的林威助沒有什麼看法，「可能是餅總也有疑問才會有這樣的動作。」至於獅隊再度被質疑「偷暗號」，「助總」認為，其實很難定義偷暗號，要有比較明顯的證據，但這很難證明。