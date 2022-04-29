優雅珍稀的天然琥珀深受收藏者喜愛，植物樹脂固化形成的透明至半透明物，經過超過3000萬年的埋藏所形成，市面上出現不少仿製品，要如何辨別真假呢？科博館自4月29日推出「那一刻－琥珀的記憶」特展，展至2023年2月19日，除展示介紹琥珀及藝術創作外，也教你如何辨真假。

「那一刻－琥珀的記憶」特展的策展人、科博館地質學組助理研究員楊子睿博士表示，琥珀是遠古植物的樹脂化石，經過大約億萬年埋藏過程形成，一般是指透明、有清澈度的珀體；不透明者稱為蜜蠟。琥珀以波羅的海周圍國家出產最盛，根據色澤，則可分為紅棕色、藍色、綠色或白色等。

特展指出，常見的假琥珀多以塑膠與壓克力製成，通常容易辨識，但如果以琥珀、科巴、塑膠及壓克力等兩塊以上、相同或不同的素材小碎塊加工組合成的大塊合體，就需要綜合不同的檢驗方法來分辨。

如何辨別珍貴琥珀的真假？展出中提供寶石學鑑定的多種方法，最簡單以肉眼可見差異，真琥珀內部的氣泡經歷埋藏過程容易變形，常呈現不規則形；有些假琥珀是由小塊黏合或先溶解後再結凝成一塊，內部常會出現真琥珀所沒有的雲霧狀氣泡團，因未經歷埋藏過程，氣泡多為正圓形。

以食鹽水密度測試。一般在簡易珠寶鑑定，多用食鹽水辨視真假，放進鹽水中不沉的大多為贗品；但也不見得浮起來的都是真品，不同產地的琥珀經歷埋藏過程不同，也會有不同的密度。

特展提供光譜分析鑑定，樣本的化學分子就類似身分證號，各地所產的標本都有特殊的光譜特徵，必須彙整大量琥珀分析光譜建立資料庫，作為辨認真假及產地的參考值；此外，真琥珀都有螢光反應，但目前有些贗品也會加進螢光劑以假亂真，所以，也要有所警覺。