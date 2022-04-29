俄烏戰爭開打逾2個月，西方國家紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁；台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，這場戰爭已導致歐洲3月消費者物價指數（CPI）年增7.5%，創下新高。前大使介文汲認為，若這場戰爭再無止境的打下去，台灣恐萬物齊漲，每一個人的口袋都會受到嚴重影響。

介文汲29日政論節目《新聞大白話》表示，現在俄羅斯已經講明它是在跟北約打仗，北約再繼續拿武器給烏克蘭，就不客氣了。這是嚴重警告，而且美國現在的措施，是要把俄羅斯往死裡打。現在的俄烏戰爭，他贊成一個說法，最不好的情況就是，俄羅斯現在感覺它居下風，普丁也覺得他有危險，這時俄羅斯一定要出重手，這場戰爭也會打得更慘烈。

介文汲認為，從台灣的觀點，若這場戰爭再無止境的打下去，先不說台灣恐萬物齊漲，每一個人的口袋都要受到嚴重影響，那整個世界是不是會陷入新一輪的經濟大衰退，都很難講，所以在台灣，看事情要考慮到我們自己的利益 。

針對台經院六所所長吴孟道指出，俄烏戰爭導致歐洲3月消費者物價指數年增7.5%，介文汲表示，台灣也是差不多，俄羅斯掌握原料，原料是賣方市場，不會說不讓它出貨，人家就去買別的，因量不夠，基本原料就會漲價。台灣除了少數的再生能源，99.8%的能源都靠進口，因此，這些原料如果受到影響， 台灣的物價能不往上飆升嗎 ？所以這場戰爭，我們應該希望它及早落幕，更要及早讓這些真正願意調停的國家出面，而不是選邊站。