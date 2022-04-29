《上流社會》朱丹泰一家驚喜同框和樂用餐。（東森提供）

韓國狗血劇《Penthouse：上流社會》播出時大受歡迎，下檔後劇中「三大惡棍」嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄受邀參加實境綜藝節目《惡男的鄉村生活》（另譯《不會傷害你》），嚴基俊笑說自己剛炸完赫拉皇宮就過來，卸下演員身分後本想去海島國家旅行，但因為疫情哪都去不了，便找了奉太奎、尹鐘焄2位小弟一起出遊，也邀請同劇好友來作客。

3人下鄉「從良」，原本期待展開一段療癒旅程，沒想到卻掉入製作單位的陷阱裡，他們即將入住的「祕密基地」竟是間廢棄老宅，漫地雜草加上殘破不堪的屋況，光整理房子就是一大工程。製作單位希望他們在節目結束前，把這間上流廢宅整理出有「家」的感覺，不只讓他們頂著36度高溫除草、更換屋內的塑膠地板與門紙，還得在克難的環境下準備三餐，曾在頂樓豪華公寓享受華麗生活的他們彷彿跌落地獄，網友笑說他們根本是來贖罪。

廢宅改造也意外開啟彼此的特殊技能，外表嚴酷傲嬌的嚴基俊，竟是個生火高手，奉太奎憑著美術專長負責裝修和設計，看似柔弱的尹鐘焄則是廚房擔當，他表示自己做菜就像媽媽們一樣憑感覺，好在料理成品能獲得哥哥們與賓客的肯定，就是最大的滿足。秉持著一起出遊的信念，奉太奎一開始爽喊「去哪都可以」、「超適應環境」，直到最後才發現被騙來做苦力，尹鐘焄苦笑表示一點都不療癒，嚴基俊更是朱丹泰上身，作勢抓起榔頭揮舞「只有用這個殺過人」，直呼比拍《上流社會》還累，大嘆「早知道就去別台」。

嚴基俊暫時拋開「朱丹泰」的強迫症與潔癖，在廢宅中和尹鐘焄一起打掃，展現難得的親和力。聽聞「前妻」李智雅將到訪，嚴基俊笑說要她買台冷氣過來免得熱著，還與奉太奎、尹鐘焄一搭一唱，要李智雅好好工作，不讓來賓躲過「勞改」時刻。接下來還有金永大、韓智賢、金素妍、崔藝斌、河道權、溫朱莞、金東圭、尹周熙、柳真和金賢秀等人來作客，驚喜重現朱會長、河博士「一家團圓」的畫面，少了過去的劍拔駑張，為節目增添不少笑料。節目本週六（30日）起，晚間11點在東森戲劇台播出。