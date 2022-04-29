佳世達加速第二階段價值轉型工程，公布高階人事布局。佳世達資訊產品事業群總經理由薛道隆升任，商業暨工業用產品事業群總經理將由明泰總經理林裕欽升任，期望藉由新人事布局，為佳世達持續提升競爭優勢，共同為下一階段的價值升級效力。

佳世達致力進行價值轉型，第一階段以2022年高附加價值新事業營收過半為目標，第二階段則要加速轉動價值升級、達到獲利過半的目標。 因應長期營運及布局，佳世達董事長陳其宏日前卸下總經理職務，轉兼任執行長，持續擘劃中長期永續策略。總經理黃漢州已於4月1日上任，主掌策略執行與營運管理，原資訊產品事業群總經理職務由薛道隆升任，商業暨工業用產品事業群總經理將由林裕欽升任。

薛道隆自1996年加入明基佳世達集團，於帶領顯示器事業期間，佳世達出貨量、市占率持續提升，奠定全球市占及技術領導地位。林裕欽在明泰歷任業務單位、事業群總經理及總經理，帶領明泰轉型成長，具備業務開創、事業策略及經營的豐富經驗，可望持續開拓新局。藉由此次的新人事布局，將加速佳世達大艦隊的整合效益，帶領營運績效更上一層樓。