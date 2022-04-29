台南市新市區大社張氏農場白蓮霧老樹是從別處搶救回來。(張郁雅提供／劉秀芬台南傳真)

台南市新市區新市里長鄭明堂復育數十棵白蓮霧，早花的白蓮霧已有7分熟。(劉秀芬攝)

台南市新市區是白蓮霧的故鄉，2004年清查境內白蓮霧的歷史、地點、持有人，最後搶救了88棵老樹，並持續推廣復育。但受惠南科效益，新市居住人口增加，土地不斷開發利用，老樹砍的砍、賣的賣，去年還有43棵，今年只剩38棵。

新市是以前古台江內海東岸，土壤帶稍有鹽分，所以種出來的蓮霧味道很特別，入口時略帶酸澀，咀嚼後漸漸回甘，且散發出自然清香。新市區新市里長鄭明堂說，小時候幾乎家家戶戶院子都有白蓮霧樹，爬到兩三層樓高樹上摘蓮霧，是老一輩人的共同兒時記憶。

因為白蓮霧生長易落果、易受蟲害，隨著農村開發成都市，白蓮霧樹漸消失，公所2004年發起搶救白蓮霧計畫，大社張氏農場目前有1棵編號57號老樹，也是農場主人張振忠聽說有人要蓋房子把樹挖掉，趕快雇工把樹載回農場栽種。

里長鄭明堂從小跟著父親賣水果，鄭明堂更是配合公所復育白蓮霧樹，現在也是新市白蓮霧產銷班班長，對白蓮霧的酸甜好壞，不用聞摸，瞧過一眼就能判別好不好吃。鄭明堂說，種白蓮霧工序多，要修枝、矮化、施肥、噴菌藥、套袋，只復育不管理，想要有好收成，不是一般人想像那麼容易。

此外，新市居住人口增加，民眾不得已賣地建屋，或是老樹持有人過世，後代不願繼續種植，都是老樹持續消失原因，今年就有5棵老樹被賣掉。據鄉親傳說，依老樹大小，每棵可賣30萬至40萬元。

新市區公所表示，公所對推廣新市白蓮霧仍不餘遺力，每年都舉辦白蓮霧節活動，去年雖受新冠肺炎影響，市集活動縮小規模舉行，增加直播拍賣、微電影等網路行銷。

今年雖疫情又升溫，但白蓮霧節活動仍持續籌備，以綠色生活、環保為主題，邀請在地小學創作話劇，溶入白蓮霧復育話題，其他內容與活動時間地點也將視疫情發展再公布。