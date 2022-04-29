雷佳音為《長安十二時辰》吃足苦頭。（八大電視提供）

易烊千璽在劇中機智聰明。（八大電視提供）

豪華場景媲美電影規格的《長安十二時辰》，由擒獎無數的實力派演員雷佳音、人氣偶像易烊千璽主演。劇中，雷佳音飾演意外被賦予查案重任的死囚「張小敬」，雷佳音透露原先被安排飾演別的角色，「我看了劇本以後，我發現『張小敬』好，我就跟導演說讓我演張小敬！」自爆主動爭取強悍聰明，本性善良又講義氣的「張小敬」。

《長安十二時辰》劇情描述長安城內在上元節人聲鼎沸，一隊狼衛卻趁機冒充商隊蒙混入城，欲圖不軌。易烊千璽飾演的靖安司司丞「李必」，奉命追查狼衛，卻因為計劃失敗，導致狼衛首領逃脫，只好派人去大牢帶出雷佳音飾演的死囚張小敬，委派張小敬繼續追查，驚心動魄的劇情，成為網封歷史懸疑神劇的經典佳作。

《長安十二時辰》拍攝長達7個月，雷佳音回想當時情景，表示每天都很難熬，每一天都很辛苦，導演還向他表達謝意，直言如果不是雷佳音來演出這個角色的話，這部戲可能是一場災難。雷佳音吐露心聲：「我知道我自己能吃苦，但我沒想到這個戲這麼苦！」拍戲期間幾乎都只睡四、五個小時，演出的橋段又是刀光劍影，雷佳音打趣笑稱，拍完都老了5歲！為了劇中的武打戲，還先接受近身搏鬥的培訓，雷佳音受訪時表示：「我其實超過了動作導演的預期！」然而俐落表演的背後是肌肉骨頭都受傷，胳膊痛到抬不起來，讓他一度開玩笑說以後不拍武打戲了！

易烊千璽飾演的「李必」果敢聰明，他坦言這個角色和自己最不像的地方，就是「李必」比較機智，雖然戲殺青了，但「李必」擅於分析事情的特質繼續留在他身上，「因為我以前就靠感覺走，但『李必』遇到事情的時候，他可能會分析裡面的邏輯，哪兒是弱點？可能需要從哪突破？」讓易烊千璽在遇到事情時，也學會多一些思考。

《長安十二時辰》將於明(30日)晚起，每週六、日晚間10點在八大第1台全台首播。