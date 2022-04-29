本土確診數屢創新高，採檢需求也隨之大增，急診科醫師翁梓華提醒，若快篩陽性就跑去急診，不僅可能排擠到重症病人的救治需求，還會增加自身染疫風險，因此依照有無接觸史和症狀嚴重程度，將染疫風險劃分成4個等級，建議民眾應視自身風險和症狀嚴重程度，再決定要最佳採檢方式和就醫策略。

急診科醫師翁梓華昨晚在臉書粉專發文指出，以台北市有能力收治確診個案的19間醫院來看，如果台北市單日有3000人都在急診採檢，那麼每間醫院急診一天會多上100到150不等的急診人次，不僅可能排擠到重症病人在急診單位救治的需求，也會增加自身染疫風險。

因此翁梓華建議，民眾應根據自身風險及症狀嚴重度，來決定去哪裡採檢和就醫策略，並將染疫風險劃分為4個等級，提醒大家若出現新冠病毒中重症症狀時，再前往急診就醫，而不是快篩陽性就立刻跑去醫院。

染疫風險4個等級，包括第一級「無接觸史且無症狀」，基本上不用採檢，繼續維持適當防疫措施及衛生即可；第二級「無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀」，先以家用快篩自我採檢，出現陽性再到鄰近快篩站進行做PCR採檢；第三級「有接觸史也有症狀，或自主快篩陽性」，到鄰近快篩站做PCR採檢；第四級「出現新冠病毒中重症症狀」，立刻前往急診就醫。

翁梓華表示，新冠病毒7大中重症症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青、無發燒情形下心跳大於每分鐘100次、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量明顯減少。

翁梓華提到，有鑑於兒童染疫時初期症狀不容易辨識，加上容易發展成重症，因此兒童急診醫學會建議，如果家中兒童出現高燒超過39度、意識不清、呼吸淺且快，或嘔吐、腹瀉等症狀時，就應立即到急診就醫。

值得注意的是，台北市長柯文哲今天宣布，明（30日）起只有快篩陽性者才能到快篩站做PCR，避免採檢量能被擊垮。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在稍早疫情記者會上強調，快篩或PCR都不是藥物，沒有特別症狀或接觸史的人不需要去採檢，「大家互相體諒，盡量不要往急診走」。