近年來水資源日益不足，農委會推動大區輪作制，台南區農業改良場與六甲、後壁區農會合作，示範栽培硬質玉米、大豆、釀酒高粱等節水雜糧，硬質玉米、大豆5月即將收成，近日也將舉行田間觀摩會，讓農友實地了解雜糧於一期作栽種的技術與成效。

農改場表示，台南後壁、六甲、柳營、下營、新營、官田、東山等區都是今年一期稻作大區輪作區，其中又以後壁、六甲稻田最多，對農民影響較大，因此選擇於這兩區舉辦節水雜糧試種，讓農民可以比較觀摩。

後壁區農會整合農友土地，提供約10公頃進行試種，包括硬質玉米、大豆、釀酒高粱，5月9日上午10時於後壁區侯伯里辦理觀摩；六甲區有也近1公頃的大豆試種，5月3日上午於六甲區中社里辦理。

由於一期作種植雜糧需注意早春的低溫及成熟後期的梅雨危害，因此硬質玉米及大豆於1月上旬播種，梅雨前可完成採收。釀酒高粱於4月上旬播種，避免早春低溫與成熟期遇到梅雨穗上發芽及發霉。

後壁區示範田區因屬黏土性質，一遇降雨易積水不退，因此大豆採作畦栽培；玉米幼苗期則加強田間排水。硬質玉米選用常見之中熟品種台南29號、台農7號及台農1號進行示範；大豆採用高雄選10號；釀酒高粱為有耐旱，耐淹水，植株抗倒伏能力強及產量高之優點的台南8號。

六甲區示範田則採用豐產、抗白粉病的大豆台南10號為示範，於1月中旬進行播種，5月即可採收。

農改場表示，之所以選擇這3項作物，主要是省水、省工，除了用水量約是水稻之30至40％，而且可全面機械化，農友可雇請代耕業者耕種。稻田大區輪作轉作雜糧，水旱輪作可降低病蟲草害，還增加國產雜糧自給率，也符合世界潮流的低碳排栽培模式。

最重要的是，這些雜糧都有穩定的銷售通路，農民只要與契作主體談好合作，就不用擔心銷售問題。

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