老字號建商璟都建設機構看好桃園航空城計畫，尤其是被視為繼青埔特區之後的明日之星 -客運園區，今（29）日舉辦「客運一段73地號開工典禮」，總銷暫估達20億元，規劃第二季正式登場。

璟都建設機構表示，闊達1,380萬坪的航空城計畫，是台灣目前最大規模的國家級建設，亦是助漲桃園起飛的關鍵。在上一個十年，航空城造就青埔特區的崛起，境內房價已向6字頭靠攏；而被譽為「大園新都心」的客運園區，是繼青埔之後接棒利多的明日之星。

至於客運園區，位於大園與觀音交界，由大觀路、環區東路、環區西路、環區北路圍成，面積約60萬坪，分為產專區、住宅區以及商業區。境內涵蓋4座公園、籃球場、棒球場與活動中心。

雖客運園區為新興重劃，人口紅利卻以十倍速增長，來自大園及觀音工業區的就業人口加上航空城搬遷戶、雙北市輕移民，共同創造自住剛性需求，為園區奠定發展根基。隨著航空城計劃啟動，相關產業與人才蜂擁而至，客運園區因地緣共享利多，周邊建設亦趁勢加速：大園科技智慧園區、桃機第三航廈、機場聯絡道、月桃路拓寬工程、大園交流道至台15線新闢國道等職居條件益加完備下，身價勢將船高水漲。

深耕桃園近20年的璟都建設機構，一步一腳印讓近5,000戶家庭實現成家夢。

璟都建設表示，璟都看好航空城潛力，2022年將精準定焦客運園區核心啟動重量級開發。其中旗下「客運一段73地號」案，今(4月29)日舉行開工典禮，基地約為1,128坪，目前產品規劃以剛性需求為主，鎖定北北桃菁英客群。

較特別的是，璟都建設機構因應後疫情時代趨勢，特別導入「Home as Hotel」服務性思維，讓主人日後即便足不出戶，照樣能享受媲美國際飯店的生活體驗。

璟都建設表示，全案暫定第二季公開，鄰近喜來登酒店，掌握雙高、雙港、雙鐵、雙商圈和雙校園等環境優勢，被視為市場指標案。