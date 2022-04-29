程瀟為父報仇偽裝失憶，成為羅雲熙秘書。（愛爾達提供）

超唯美水蒸氣之吻，引發粉絲熱議。（愛爾達提供）

寫下微博破2億高討論度的陸劇《良言寫意》，由羅雲熙和程瀟領銜主演，男神女神首次合作就組成「栗子酥CP」。有「霸總專業戶」封號的羅雲熙，在劇中戴起眼鏡帥到逆天的造型，不但電暈螢幕前的粉絲，就連程瀟都忍不住說：「羅老師就是從漫畫走出來的人！」而兩人除了甜談霸總秘書戀外，還有「為自己父親找真相報仇」的共同目標，因此被粉絲稱為「父仇者聯盟」。

《良言寫意》氛圍感極佳的「水蒸氣吻」成為粉絲心中的經典場景，蘇寫意（程瀟 飾）為受傷住院的厲擇良（羅雲熙 飾）裝熱水幫他擦臉，兩人在水蒸氣飄散的曖昧氛圍下，情不自禁擁吻對方。在訪問中回憶起這場戲時，羅雲熙先害羞地表示，「我們開拍第二天就拍了這場吻戲，在確認畫面時，覺得很美就像一幅畫一樣。」隨後又補了一句：「可是水蒸氣真的多到...太像火山爆發了！」

男女主角有許多接吻橋段，不僅狂撒糖吻不停，羅雲熙在劇中每一句霸總式的直球告白，都被網友大讚值得寫進戀愛教科書裡，特別是「對於世界而言，你是一個人，但是對於某個人而言，你是整個世界。」和「我這前半生只做一件事情，等你出現。」更直接被封為戀愛必勝金句。

而被問及理想愛情的三個關鍵字時，程瀟認真地回答：「應該是陪伴、坦承和依靠，在感情方面比較被動，所以比起轟轟烈烈更喜歡細水長流。」聽完女生的回答後，羅雲熙也點頭附和地說，「我覺得投緣很重要，有相同的愛好和價值觀才能聊得來，再來應該是信任，最後是共同成長，這樣才能從最初的激情，變成長相廝守的感情。」而在一見鍾情和日久生情之中，兩人則是異口同聲都選擇了後者，相當有默契。

《良言寫意》5月4日（三）起，週一至週五晚間七點，於愛爾達影劇台（MOD CH355）播出的。