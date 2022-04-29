旗山廣福社區志工用具體行動走入社區，以掃街方式來宣傳「430國際不打小孩日」。（林雅惠攝）

受到國內新冠肺炎本土疫情攀升影響，不少小孩被迫求學中斷必須待在家中，家長面臨工作、生活兼照顧孩子的諸多壓力，經常會出現情緒失控而毆打孩子的兒虐情況，尤其偏鄉旗美地區普遍家長仍存在教養小孩不打不成器的傳統觀念，為了喚起所有家長共同重視兒虐問題，廣福社區理事長陳仲彬號召20多名志工到社區掃街，宣傳4月30日是國際不打小孩日。

旗山廣福社區理事長陳仲彬說，在現今少子化社會，兒虐事件仍然層出不窮，而在偏鄉旗美地區，許多家長仍存有認為孩子不打不成器、棒頭出孝子的舊思維觀念，因而常有不當管教行為發生，另一則是偏鄉隔代教養情況嚴重，小孩受到阿公及阿嬤過度寵愛，然而體罰及溺愛都不是管教孩子最好的方式。

陳仲彬說，國內新冠肺炎疫情嚴峻影響到許多家庭生活，不少孩子被迫中斷求學須待在家中，而家長除了工作還要照顧孩子，精神備受壓力，容易造成情緒失控而出現不當管教的兒虐情形，因此透過今天430國際不打小孩日，要喚起大家對兒童權利的重視。

陳仲彬強調，他在社區積極推廣防暴宣導長達4年，至今仍可見偏鄉不少孩子遭到家長不當管教，因此今年藉由430國際不打小孩日，首度號召20多名志工用具體行動走入社區，以掃街方式來宣傳不打小孩，讓家長知道，溝通才是對孩子最好的管教。

陳仲彬說，毆打小孩的兒虐行為不但無法解決問題，更會在孩子心理留下陰影，甚至複製兒虐行為去對待下一代，進而造成社會問題，因此呼籲家長，在教育小孩時應注意分際，才能幫助孩子健康成長。

而志工在掃街宣傳中發現，國人對4月30日國際不打小孩日大多陌生，驚訝竟然有制定這樣的節日，也很多家長不願響應，表示自己有體罰，家防中心培訓的宣講員廣福社區志工鄧富蓮表示，暴力是一種學習複製的過程，要終止暴力DNA繼續延續，必須你我一起終止暴力，不再用體罰來作為管教手段。