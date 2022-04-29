曾姸潔過去曾與電子雜誌合作拍攝模特兒照。（摘自曾姸潔臉書）

曾姸潔表示，會秉持初衷持續關注流浪動物議題。（摘自曾姸潔臉書）

代表民眾黨參選桃園市議員第八選區平鎮區的曾姸潔，過去曾應電子雜誌邀請拍攝清涼美腿照，桃市議員詹江村今在臉書PO出該舊照引發熱議。對此，曾回應，這是10多年前替流浪動物募款的往事，會秉持初衷在此議題上努力。

詹江村今在臉書貼出2張2008年的電子雜誌舊照，圖中擁有177公分高挑身材的正是桃市議員參選人曾姸潔。她自文化大學建築及都市設計系畢業後，攻讀北科大建築與都市設計研究所，最後畢業於台大環境工程博士班，因專業領域在建築與能源，故競選主軸也主打居住正義和能源政策，且對流浪動物和環境議題也十分關注。

對於舊照引起熱議，曾姸潔回應，她過去常在路邊將流浪狗撿回，甚至曾帶回整窩小狗，皆需經過治療才能送養，除向朋友募款外，大部分都是自行努力賺治療費，當時只是學生的她看到比賽有獎金就會參加，因緣際會在展場認識電子雜誌人員，便開始拍攝模特兒照，直到2016年進入職場就停止合作。

曾姸潔也說，謝謝詹江村關注，不過現為兩性平權時代，若男生的舊照被翻出來盯著看，可能也會感到尷尬，但還是感謝詹江村的欣賞，讓更多人認識她，她會努力運用所學，為平鎮建設與發聲。