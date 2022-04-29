透過當地的友善蔬菜料理，帶領旅客領略當地風土特色。（淡水旅學堂提供）

在疫情持續延燒之際，轉往郊外避開人群成為另一種選擇，因此淡水旅學堂也跟新北捷運公司及阿三哥農莊共同合作推出「輕軌里山-旅行在山的那一方」活動，以「生態環境關懷」、「地方風土體驗」導覽淡水風景，帶領民眾走訪淡水近郊的鄉村生態及農村景致，感受「里山精神」。

「里山」一詞源自於日本，里山倡議則是指高山與平原之間，森林、社區與農業生態系構成的地景，此次淡水旅學堂舉辦的活動，就是融入這樣的概念，藉由綠色運輸的淡海輕軌作為交通工作，在下車之後穿過山林，以生態及文體驗探訪淡水山河交匯下的農村小徑，看見地方人文與自然共生融合的美景，更是一趟永續環境與孕育教育的旅程。

淡水旅學堂負責人李琪表示，新冠疫情喚醒了對環境的尊重及生態保育的重要性，透過「輕軌里山」活動，帶領旅客感受季節流轉，在活動中還能體驗淡水的風土餐桌，享受當地自家農莊種植的友善蔬菜無菜單料理，透過風土故事及味道來展演當地風土特色。

「輕軌里山-旅行在山的那一方」，三場活動日期為5月15日、27日、29日，額滿為止，報名可搜尋臉書「旅學堂」。