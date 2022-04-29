近日台灣疫情擴大，快篩劑實名制上路後，立即出現供不應求現象。立委高嘉瑜指稱德國民眾每天出門前做快篩，呼籲進口「台幣30元的德國唾液快篩」。德國官方媒體對此婉轉地表示，「德國人幾乎每天快篩才出門」的說法，與事實有一定的差距。例如，依照規定，很多公共場所、餐廳與企業不能接受居家快篩證明。

《德國之聲》指出，2022年初德國感染數字飆升，但德國議會經過激烈討論後仍決定在3月底取消多數新冠限制措施，包括在商店、餐廳和學校不再需要戴口罩。到了4月新的防疫法生效，前往大多數商店不再需要佩戴口罩或出示疫苗接種證明、陰性測試結果，正式走向後疫情時代。

新冠肺炎本土疫情升溫，各縣市政府在周休假日加開篩檢站。圖為桃園中路運動公園篩檢站不少民眾前來排隊等待採檢。（圖／黃世麒攝）

報導說，實際情況是德國人「並沒有幾乎天天快篩才出門」，目前德國通常是有症狀才自行「居家快篩」。在4月防疫政策放鬆之前，去超市以外的商店、餐廳用餐、搭乘大眾交通或參加特定活動必須至快篩站取得「快速抗原檢測證明」，尤其是未接種疫苗或是未打加強針者。較謹慎者亦會在私人聚會前進行居家快篩或至快篩站檢測。

報導指出，德國去年曾陸續推出3G、2G和2G+等不同等級的規定，規範民眾進入公共場合、商店、餐廳用餐、搭乘大眾交通等需要符合哪些條件。其中3G代表必須出示「已接種、已痊癒或已檢測」證明，2G代表「已接種、已痊癒」，2G+則是在2G的前提下還必須施打加強針或接受快篩。4月起，各聯邦州已陸續鬆綁規定，許多場所不再要求出示2G或3G證明。

德國所謂的「快篩」有2個模式，分別是快速抗原檢測（Antigen-Schnelltest） 和居家快篩 （Selbsttest）。快速抗原檢測需要由經過訓練的人員進行，通過採集鼻腔或咽喉檢體檢測病毒抗原蛋白，並迅速得出結果。民眾在接受檢測後可以獲得一張快篩證明，憑證明進入商店購物、到餐廳用餐、搭乘公共交通等。

居家快篩和快速抗原檢測一樣也是檢測病毒蛋白，其說明和操作方式簡單，普通民眾也能輕鬆上手，但其結果「不能作為正式的快篩證明」。也就是說，不能直接拿居家快篩作為證明，進入餐廳用餐。去年底引入新規之後，一些企業要求員工出示疫苗證明、痊癒證明、快篩證明任一種，但不接受居家快篩，僅接受快速抗原檢測，但目前此規定已經取消。

至於德國快篩要花多少錢？報導指出，德國市面上的快篩試劑供應充足，最容易購得的居家快篩有鼻腔快篩和「棒棒糖快篩」2種，後者是為兒童設計，外型像棉花棒，含在口腔內取得唾液即可，但一般人用得最多的還是鼻腔快篩。在一般藥妝店，鼻腔快篩一份售價約為1.95歐元（約新台幣60元），棒棒糖快篩則為2.85歐元（約新台幣88元），廉價超市大約會再低一成。

報導說，坊間常見的快篩多為中國製造，一般藥局的販售價格比超市和藥妝店高。台灣立法委員高嘉瑜所指的Mr Sanicom的快篩試劑（唾液快篩），目前官網上的標價為一份1.85歐（約台幣57.24元）。

在疫情期間，德國不少企業提供員工免費居家快篩，幼兒園和學校也會發放快篩試劑供家長在家為孩子進行測試。4月20日起規定德國企業主有義務提供無法居家辦公的員工每週2次核酸檢測（PCR）或快篩。除了民眾自行購買快篩，德國在2021年廣設快篩站，大型園藝店、連鎖家具店等商店的停車場或購物街上都有不少簡易快篩站，鄉間公路旁甚至有快篩站提供不下車快篩的服務。

除了去年10月一度短暫取消補貼，快篩站的抗原檢測都是向德國民眾免費開放的。在德國政府的補貼下，快篩站一度如雨後春所般在德國各地出現。隨著疫苗接種率提高、防疫政策放寬，目前德國民眾對快篩站的需求開始銳減。隨著德國逐步走向「與病毒共存」模式，已有多個聯邦州宣佈在4月底或5月初取消校園內的新冠檢測義務。