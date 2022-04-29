低配版「機車街景車」？有網友在路上發現1名女騎士騎的機車前後加裝各2台監視器，女騎士安全帽上還有2台行車紀錄器，共6個鏡頭，照片曝光網友笑說根本像是街景車，還有網友發現監視器上有數十條束帶都沒有修剪，笑說「束帶好搶眼，好想剪」，也有人質疑主機硬碟與發電設備放在哪，懷疑僅是裝飾。

有網友在臉書「爆廢公社」發表2張照片，照片中1名女騎士在路上騎車，但機車車頭2側後照鏡竟加裝各1支「監視器」，車尾則也有2支監視器在支架上，此外監視器上還有數十條束帶，且束帶綁上後多餘部分全部岔出來，照片曝光引發討論。

有網友在路上發現1名女騎士騎的機車前後都加裝各2台監視器，女騎士安全帽上還有2台行車紀錄器，照片曝光網友笑說根本向是街景車。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友在臉書發文稱讚該女騎士「非常注意安全」，車身就裝了4支監視器，但笑說「保護自己及他人的安全，從這位阿姨做起！只是阿姨，你的束帶好搶眼」；其他網友則留言笑說「好一個裝置藝術」、「是Google機車街景車嗎」、「安全帽上還有一顆，共5顆鏡頭」、「一看就知道不專業，角度都亂照」。

也有網友笑說想幫女騎士剪束帶「好想幫她修剪束帶 強迫症犯了」、「事實證明，沒有一條束帶解決不了的事，如果有，就用五六七八條」；還有人說該監視器書一般機型，需有4台監控主機與發電設備，質疑該鏡頭根本沒運作，「這成本比行車記錄器還高，還要有四路主機加硬碟」、「其實她只是裝鏡頭而已，沒電供應錄影功能」。