美國19歲饒舌女歌手壞寶貝（Bhad Bhabie，本名Danielle Bregoli）在網路上小有名氣，歌曲〈Gucci人字拖〉在YouTube上也有千萬觀看次數，IG也有1600萬粉絲，但她發現只靠音樂無法賺大錢，去年剛滿18歲就轉戰成人情色網站「OnlyFans」，引起熱議；壞寶貝轉型一年後，日前自曝年營收高達5300萬美元（約新台幣15億元）。

綜合外媒報導，壞寶貝去年2月就喊話要進軍「OnlyFans」，在剛滿18歲後就火速在該平台成立個人頻道，更創下6小時賺進103萬美元（約新台幣2900萬元）的驚人紀錄；而在壞寶貝轉戰成人情色平台一年後，26日她突然在IG公開年營收，居然賺了近5300萬美元（約新台幣15億元），還自豪地說，「臭婊子去旁邊哭吧」。

壞寶貝轉戰成人情色平台一年，日前透露年營收竟高達15億元。(圖/ 摘自Bhad Bhabie IG)

「OnlyFans」是知名成人情色平台，被網友認為是「成人版Instagram」，頻道創作者可以設定收費訂閱制，頻道經營者通常會以大尺度私密照或影片，「回饋」給付錢的粉絲們；當時壞寶貝還強調不會發布裸露等色情內容，但不少網友發現她IG都是以特寫胸臀，展示身材的辣照為主，讓她的不裸露言論難以令人信服。