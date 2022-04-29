富邦金29日代子公司─富邦證及富邦產險公告6月份將發放現金股利，二家現金股利合計逾109億元。

富邦金27日即公告富邦人壽將上繳155.78億元現金股利，台北富邦銀則上繳72.12億元，富邦產上繳47.99億元、富邦證上繳61.43億元，所有子公司合計上繳約342億多元。富邦金在29日更進一步公告富邦證及富邦產實際配發現金股利的日期。

富邦金表示，富邦產險和富邦證除權（息）基準日分別為6月02日及6月16日，均在6月17日發放現金股利。

富邦金控代富銀證券（香港）和富邦銀行（香港）公告，29日召股東週年常會通過110年度之經審核賬目與董事會報告及會計師報告書外，也進行董監事改選，富銀證券（香港）選舉後四位董事：鍾國強、林婷懿、韓蔚廷以及陳聖德均獲連任；另富銀證券（香港）二名董事葉嘉敏及張宇翹也獲連任。

富邦期貨公告原董監事都被留任，包括現任富邦期貨董事長楊俊宏、富邦期貨董事韓蔚廷、程明乾、郭永宜、劉承志以及富邦期貨監察人陳克和。