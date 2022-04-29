中央研究院院士吳玉山應國立東華大學邀請參加講座，主講「戰略斷層線上的抉擇：東歐vs東亞」課題，在結論中強調：「烏戰持續進行，東亞前所未有地關注東歐當中，台灣也更應從中積極的習取經驗，來降低兩岸戰爭的機率。」

俄烏戰爭開打，戰火延綿至今，死傷慘重，造成影響更難以估計。倚靠歐美強國支持而態度強硬的烏克蘭現況悲壯，而面對對岸中國大陸不放棄武力犯台的我們又該如何應對？此次吳院士分享他對東歐、東亞地緣政治長期深入研究及觀察。

吳玉山從比較、連動和示範三大面向，深入剖析烏克蘭、台灣各別面對強權大國的艱難抉擇與挑戰。更以烏克蘭身處俄羅斯歐陸霸主與歐美國家海洋聯盟之間，引伸看待台灣在中國大陸與美國對抗的夾縫之中，同為戰略斷層線上中小國家的生存之道。

首先在比較面向：在安全方面，烏克蘭、台灣二者均位於戰略斷層線之上，是海洋與大陸集團相爭之處，呈現不均衡戰略三角。同時二者與大陸強權的關係，又均混合族群認同因素，而與其他在戰略斷層線上的國家不同。

其次連動面向：以美國為首的西方是關鍵聯結，使烏、台二者選邊站產生微妙互動。當美國採取雙反戰略（dual rivalries），反中也反俄，反而促使中俄連繫更為緊密。在「全球一盤棋」、冷戰2.0的情況下，任何國際局勢都被放到兩大陣營對抗的視角下檢視。

其三在示範面向：北約沒有因為蘇聯解體、蘇聯集團崩潰而解散，反而與歐盟不斷東擴，進入傳統俄羅斯勢力範圍；俄羅斯想要加入歐洲的願望不被重視，認為北約東擴係西方國家的背信行為，使俄羅斯面臨國安威脅與族群威脅，最終成為引發俄侵烏的原因。

吳院士同時點出，俄開戰後，西方援烏但不參戰；西方對俄施加極限經濟制裁；烏克蘭採用不對稱戰術堅強抗俄；俄羅斯民族主義興起支持對烏作戰；烏克蘭戰爭向長期化發展。台灣在兩強之間避險的策略選擇為何？是值得我們深思的重要課題。

吳玉山分享對比烏克蘭與台灣的處境，除了地域上的差異外，在國家安全的面向上竟有著驚人的相似，也因此刻下如火如荼的俄烏戰爭對台灣的啟示有著無比的重要性。全世界都在關注其間的演變，面對強國，台灣也更應從中積極的習取經驗，來降低兩岸戰爭的機率。

「國家如何存活始終是吳院士縈繞心頭的至深情懷。」東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄道出吳院士內心深刻感受，台灣夾在中、美兩強之間又位處戰略斷層帶，政治學研究不應只關注台灣國內政治，更需要了解國際政治現實，才能透徹地思考下一步！

東華大學副校長朱景鵬感謝吳院士精闢分享他說，吳院士非常細心、用心準備演講內容，對我們對於國際政治、地緣政治有很多體會和啟發！並代表校方致贈一幅東華八景之一「圖書館」圖像給吳院士留念。