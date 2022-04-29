新竹市警察局第一分局樹林頭派出所2名員警休假結束剛返所上班，期間因喉嚨不適，自行快篩後呈現陽性，該分局立即安排前往醫院進行PCR採檢，檢驗結果陽性確診。另新竹縣橫山分局芎林分駐所也有1名員警因身體不適，PCR採檢後確診。兩所所有成員全數PCR，結果均陰性。

樹林頭派出所該2名員警屬輕症，目前已在家實施居家照護，因休假結束剛返所上班，與同事接觸不多，密切接觸者計匡列3名員警已實施居家隔離，全所員警也立即實施快篩結果均呈現陰性。

第一分局隨即連繫環境消毒公司對於分局全棟各樓層實施清潔消毒，同時也對該所勤務做適度調配維持正常運作，對轄區治安交通維護及為民服務工作皆完全沒有影響。

新竹縣芎林派出所一名員警近期感覺身體不適，快篩後發現陽性，隨後PCR採檢陽性確診。派出所啟動清消，同時段上班的5名同仁隔離，全所員警PCR採檢均陰性。