陸委會對今年第1季中國大陸情勢提出書面報告提到，中共軍機艦在我周邊和西南ADIZ演練滋擾不斷；未來仍將對台威嚇及宣示底線，緊縮施壓作為不會放鬆。

在中共對台工作方面，陸委會指出，中共領導人習近平春節團拜會表示一年來對台「反獨促統」鬥爭不斷加強。中共對台工作會議、「兩會」期間，重申「一中原則」、「九二共識」，反對台獨和外部勢力干涉；強調貫徹「對台總體方略」、做好輿論宣傳。此外，中共加大「促融」作為，發布台灣居民在試點地區申請設立個體工商戶，並宣傳「農林22條措施」成效。

此外，近期中共因俄烏戰爭及國際關注台海議題，在國際間強化「一中、反獨」。於拜習視訊會議要求美方堅守「一中」政策。中共外長王毅稱台灣與烏克蘭問題有本質區別、台灣問題完全是中國內政。就美學者批評中方過度解釋聯大2758號決議，稱1949年中華人民共和國已從國際法上完成「政府繼承」。針對台美、日、歐互動，美對台軍售、中共批美等干涉內政、批我勾結外部勢力、謀獨挑釁，並刻意發布軍事動態訊息，加大對我脅迫。另中共軍機艦在我周邊和西南ADIZ演練滋擾不斷；未來仍將對台威嚇及宣示底線，緊縮施壓作為不會放鬆。