山西高級人民法院微信公號29日通報，山西省太原市迎澤區人民法院28日對發生在2020年10月1日的太原台駘山滑世界農林生態遊樂園冰雕館重大火災事故案，一審宣判。該公司實際負責人韓國林犯重大責任事故罪、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪，數罪併罰，判處有期徒刑6年，併科罰金。其他11名被告，分處4年6個月至6個月不等有期徒刑。

法院指出，太原市迎澤區小山溝村台駘山景區冰雕館發生重大火災事故，造成13人死亡、15人受傷，直接經濟損失共計1789.9736萬元人民幣。事故發生後，各被害人的善後事宜已妥善解決。

經現場勘驗、調查詢問、視訊分析、技術鑒定及專家論證，調查認定引發火災的直接原因是：當日景區10千伏供電系統故障，維修結束恢復供電後，景區電力作業人員將自備發電機供電切換至市電供電時，違章操作，在景區小火車通道照明線路上，形成衝擊過電壓，擊穿了裝飾燈具的電子元件造成短路。

通道內照明電氣線路設計、安裝不規範，採用的無漏電保護功能大容量空氣開關無法在短路發生後，及時跳電切除故障，持續的短路電流造成電子元件裝置起火，引燃線路絕緣層及聚氨酯保溫材料，進而引燃聚苯乙烯泡沫夾芯板隔牆及冰雕館內的聚氨酯保溫材料。

火勢在風力作用下迅速擴大蔓延，產生大量高溫有毒煙氣。加上冰雕遊覽區遊覽線路設計複雜，疏散通道不通暢，部分安全出口被人為封堵，導致火災時遊覽人員不能及時逃生，因一氧化碳中毒、呼吸道熱灼傷、創傷性休克等原因，造成傷亡。

法院認為，太原台駘山滑世界農林生態遊樂園有限公司實際負責人韓國林等9人在生產、作業中違反有關安全管理規定，因而發生重大傷亡事故，情節特別惡劣，均構成重大責任事故罪。

法院判決，韓國林犯重大責任事故罪、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪，予以數罪並罰，判處有期徒刑6年，併科罰金。

該公司法定代表人韓偉、冰雕館負責人韓建軍及其他相關工作人員等8人均構成重大責任事故罪，分別判處4年6個月至3年不等有期徒刑。韓國珍等3人為逃避查處，犯隱匿會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪，分別判處1年至6個月不等有期徒刑，併科或單科罰金。