動力火車原訂5月28日將在高雄巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會，受到本土疫情蔓延影響，29日宣布演出延期至10月15日舉行。動力火車安慰粉絲說，「做出這個不得已的決定覺得有些失落，但還是以大家的健康為第一優先，這段時間要更多照顧自己，我們10月高雄巨蛋見。」

動力火車5／28雄蛋延期 張震嶽、美秀集團忍痛取消開唱。圖為動力火車（花蓮縣政府提供）

動力火車所屬的「華研國際」今表示，因應疫情持續升溫影響，考量所有觀眾及參與人員之健康安全，經審慎評估後決定忍痛宣布演出延期，也呼籲在疫情期間，大家落實相關防疫措施，注意身體健康，期待10月與大家平安健康的相聚。

張震嶽、「美秀集團」原定5月7日在高雄巨蛋尬歌，但因為疫情急速升溫，主辦評估此時應避免群聚活動，因此決定不再延期並取消演出，門票也將全額退還給歌迷。

雖然疫情升溫，仍有許多活動照常籌備進行中，嘻哈饒舌歌手潤少、Gambler、悟飛Luffy、李紅REDLEE以及潮州土狗，5位台饒新血，將在6月19日於華山Legacy舉辦「出來開趴 LIVE CONCERT」演唱會。Gambler去年在選秀節目《大嘻哈時代》，表現亮眼，他說，很久沒有這種很炸的純正嘻哈場，期待跟大家見面，「絕對要炸一個咪咪冒冒。」悟飛Luffy則表示，很久沒有表演了，希望粉絲不要烙賽，要看見台下每個歌迷的臉孔。