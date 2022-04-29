超商成得來速！騎士「駛進店內」買菸 網轟：乾脆畫機車格

超商功能多樣，現在竟還有「得來速」服務？1名網友直擊1名機車騎士大剌剌將機車「駛入超商內」買香菸，讓店員、民眾瞬間看傻眼，影片被上傳至抖音平台，在網路上瘋傳，其他網友紛紛怒說「原來可以這樣，下次我就不用停車立中柱了」、「請問裡面還有停車場嗎」、「想紅而已，超商一定要處理」。

臉書「爆料公社」日前有網友匿名分享1段影片，1名機車騎士竟將機車直接駛入超商內，影片中機車從門口進入到超商櫃台，男騎士就在車上直接站起來向櫃台店員買了1包香菸，隨後即準備倒車離開超商，離譜行徑讓其他店內民眾嚇壞，原PO則將影片分享在抖音平台上。

1名網友直擊1名機車騎士竟大剌剌將機車「駛入超商內」買起香菸，讓店員、民眾瞬間看傻眼，影片被上傳至抖音平台，在網路上瘋傳。（翻攝自臉書「爆料公社」）

「爆料公社」PO文指出「便利店何時有得來速服務？這太扯了吧」，其他網友紛紛留言「原來可以這樣，下次我就不用停車立中柱了，話說自動門可以開大一些，這樣開車的人也可以進去買，增加來客數嘛」、「沒事電動車沒排氣可以任性，白目要從小培養」、「請問一下，裡面有機車停車場嗎？」

也有網友笑說「想紅而已，外表成年人內在死屁孩，自以為有趣」、「業者看到不處理一下，之後猴子們有樣學樣」、「是有多懶，停個車再進去很難嗎」、「便利商店員工已經很萬能了，放過他們吧」也有人認為是原PO的惡作劇，「為什麼手機已經準備好錄影了？另外，騎車進超商的人，要記得去申請殘障手冊」。