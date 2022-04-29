上海封城引起全球關注，封了一個多月仍未見解封，而北京疫情也令人憂心可能走向封城之路。德媒對此發表評論稱，大陸對疫情封控手段不僅對中國產生影響，世界經濟也將因此而受到重創，上海封控時間愈長就影響愈大，其後果的嚴重程度可能超過俄烏戰爭。

《德國之聲》引述《每日鏡報》評論說，上海封城一個多月，北京硬封城似乎也在所難免。在發現了約70例感染後，北京朝陽區將連續兩天對所有居民進行3輪全員核酸測試。朝陽區封城，或者封鎖整個北京市，將取決於新冠病毒傳播的速度。

文章說，收緊疫情控制手段不僅對中國產生影響，世界經濟也將因此而受到重創，其後果的嚴重程度可能超過俄烏戰爭，因為上海在全球經濟中扮演更重要角色：

德國基爾世界經濟研究所的施塔默（Vincent Stamer）表示，迄今的封城措施已讓上海港的出口量猛跌約30%。此外，集裝箱貨輪擁堵在中國沿海一帶，加重國際物流的壓力。

德國經濟界駐上海代表布特克（Maximilian Butek）上周已拉響警報：許多公司已有3周收不到訂貨，轉道其它港口的空間很有限，無法彌補損失。他認為，供應鏈出現的障礙，需要數月才能排除。

評論指出，海路難，選擇陸路一樣難。據信上海運輸卡車使用量下降了40%，這個比例還在增大。集裝箱即便被卸下貨輪，也堆積在碼頭，無人裝車運走。貨艙緊閉大門，冷凍食品、危險物品均無法運走。中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）說，這使本已複雜的情況雪上加霜。

德國聯邦工業協會主席魯斯武姆（Siegfried Russwurm）做出的預測也相當悲觀：「世界最大集裝箱港口上海港一旦陷入停頓，全球海上運輸以及國際商品供應鏈將出現嚴重混亂。過去幾個月來，國際運輸的成本由於俄烏戰爭和新冠疫情已經翻了一倍多。再清楚不過的是，中國下達禁足令的時間越長，由此產生的經濟後果便越嚴重，尤其對世界經濟和德國的出口經濟而言。而短期內，看不到海路物流得以改善的跡象。」