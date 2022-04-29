大學畢業生半數領不到28K！行政院推動4年95億元的「投資青年就業方案」已4年，但據勞動部今天公布2021年初任人員薪資指出，半數的大專畢業生初任工作薪資月領不到28K外，還有約25％的大專生初任人員薪資僅領基本工資，勞團批評，許多產業頻頻喊出缺工，但給出的薪資卻如此低，「讓外界難以接受」。

該統計為比對勞工退休金提繳資料，一定年齡以下未升學畢業生，於畢業後1年半內，首次提繳勞工退休金的全時受僱工作者。統計指出，2021年的初任人員共13.2萬人，其中以大學畢業生占69.9％最多、研究所以16.9％次之，任職的公司則以未滿200人的中小企業占比57.9％較多，初任人員以從事製造業達22.2％最多，批發及零售業以19.7％次之，醫療保健及社會工作服務業則以10.5％再次之。

「28K數字偏低」，台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，尤其許多產業不斷喊缺工，但提出的薪資卻讓人難以接受，如喊缺工最嚴重的營建工程業薪資中位數僅有25K，呼籲廠商不要只想引進廉價勞動力，勞動部也應與企業加強溝通，呼籲提高薪資。

青年勞動九五聯盟副理事長周于萱說，我國多數青年勞工從事服務業，但多數的服務業薪資偏低，政府應思考如何去提升服務業薪資，才能帶動整體的勞工薪資；此外，也呼籲應降低籌組工會門檻，透過工會才能跟資方談判，獲得更好的勞動條件。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，25％的初任人員領基本工資比率偏高，觀察整體行業又以內需服務業薪水較低，相對較高則為技術成分較高的製造業，呼籲應媒合並訓練青年往高技術工作，而重覆性高、低技術成分則可以改用AI解決，否則青年低薪勢必會影響投入工作的意願。

行政院曾祭出4年95億元的「投資青年就業方案」，勞動部勞動力發展署官員表示，青年初次往往遇到的問題為為經驗較少、不知找什麼工作、職業能力不足及面試履歷準備不充份等，目前也與許多大專院校合作推出就業學程，設置青年職涯發展中心，讓青年找到自己的優勢。