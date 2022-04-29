新竹街口攻城獅的連勝之路就這樣被台新夢想家擋住了！夢想家29日靠著揚科維奇貢獻20分、9籃板，林俊吉也拿15分，終場比力挫地主攻城獅，夢想家除了斬斷攻城獅7連勝、自己延續5連勝，也以16勝9敗戰績超越攻城獅16勝10敗，成為聯盟「新」龍頭。

夢想家開賽雖處小幅落後，隨後卻靠揚科維奇的內線火力，不僅追上，甚至來到次節，夢想家反以30比20領先，儘管攻城獅打出7比0追上，夢想家馬上重新擴大差距到兩位數，上半場打完，夢想家47比35領先，攻城獅半場罰12中4。

第3節還剩6分21秒，吉爾貝爾被吹進攻犯規，加上抱怨被吹技術犯規，犯規累積到5次，也讓攻城獅抓住機會逐漸追上，末節一度追到只差3分，可惜接下來夢想家重新穩住，更靠吉爾貝克最後4分31秒的上籃，重新領先擴大到11分。

此時攻城獅總教練林冠綸與總經理高景炎激烈進場抗議，換來一次技術犯規，簡浩罰進1分，夢想家88比76領先，接著吉爾貝克犯滿畢業，攻城獅抓住對方接連失誤，打出9比2小高潮追上，可惜高國豪最後55秒出現要命掉球失誤。

夢想家順勢靠著揚科維奇兩罰俱中，重新擴大領先到7分，接著雙方各有1次失誤，蕭順議想要灌籃卻把球灌飛沒進，幾乎宣告攻城獅的敗局，也讓今天舉辦退役儀式的攻城獅後衛陳堅恩，帶著輸球遺憾離場，陳堅恩今天先發上場得分掛蛋。