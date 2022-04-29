宅神朱學恒。(圖/報系資料照)

對於外送員如何幫確診者送餐？宅神朱學恒質疑，「陳時中不食人間煙火」，陳不知道有些外送單是現金單，根本沒辦法解決！

全國外送產業工會今（29日）發出最新聲明，表示和指揮中心已經達成5大共識，包括全面禁止外送至醫療院所內、外送員可以檢舉確診者、居隔者開門與外送員接觸，以及成立外送國家隊支援高風險區的外送。

全國外送產業工會聲明稿指出，今天與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以及相關單位開會，會中充分了解相關外送員面對的相關問題，討論出幾個防疫後續處理的方向。

1.確診者、居隔者開門與外送員接觸，外送員可以檢舉相關案例，依照傳染病防治法開罰。2.現金支付部分，將邀集金管會討論如何擴張電子支付部分。3.醫療院所屬高風險地點，全面禁止外送員送餐入內。4.目前以推廣無接觸送餐，因此不會禁止外送員上樓，如果社區管委會禁止外送員上樓，確診者、居隔者需由社區自行轉送。5.外送員快篩的供應，將與經濟部研商是否公費配給。

對此，有外送員在朱學恒29日直播中留言，外送的錢砍很慘，數量少了、錢也沒增加，染疫就一毛錢也賺不到。也有些人知道要幫確診者送餐就立馬轉單，因為外送一定要送上樓，如果又是「現金單」，對方如果是確診者，要如何收錢？

朱學恒質疑，難道要現場噴消毒水然後再收錢？「陳時中不食人間煙火」，陳不知道有些外送單是現金單，根本沒辦法解決，因此必須規定是信用卡單，否則沒辦法！