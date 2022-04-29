經濟部與美國在台協會（AIT）29日合作舉辦「臺美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合臺美在全球半導體產業互補優勢，合作提升全球供應鏈韌性。經濟部長王美花表示，台灣與各國的合作形成的國際生態鏈，是「現今最有效的生產模式」，台灣希望成為全球半導體先進製造的中心，讓半導體生態系更健全。「臺美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」是臺美在去年底建立科技貿易暨投資合作架構（TTIC），承諾雙邊將在半導體、5G、電動車等領域展開交流之後，所舉辦的第一場半導體產業活動。

王美花在開幕致詞時指出，台灣在半導體擁有優質的人力、技術跟法規環境，對智慧財產權的保護非常健全，以專業分工發展出約400多家供應鏈廠商，完整的產業鏈也吸引美商美光、應用材料等半導體業者在臺投資，以及微軟、英特爾等來臺設立研發中心。

王美花表示，台灣與各國的合作形成的國際生態鏈，是「現今最有效的生產模式」。台灣希望成為全球半導體先進製造的中心，讓半導體生態系更健全，此目標有賴於台灣跟全球夥伴的擴大合作，也更能充分支援全球各國的半導體的需求，形成全球緊密合作互惠互利的產業經營模式。

「今天與會的新思科技，是最早來台灣設立研發中心創下國外半導體設計軟體來台灣投資的先例。」王美花指出，，英特格在去年12月也宣布加碼投資，台灣將會成為該公司最大的製造基地。正如美國國務卿布林肯日前所說，臺灣在先進製程加工領先全球，是美國以及全球「不可或缺的夥伴」。

AIT處長孫曉雅也說，臺灣在半導體設計、製造及封測的重要性與日俱增，臺美雙方透過TTIC架構共同合作提升半導體供應鏈的韌性，將可帶動產業成長。

COVID-19疫情衝擊業者的產線布局、物流效率、庫存管理以及消費需求變動，導致晶片短缺。經濟部希望透過雙方業界專家交流，針對提升全球半導體供應鏈韌性議題，共商臺美合作的機會與策略，並進一步促進雙邊貿易與投資，爰與AIT合作舉辦這場座談會。

本次座談會由中經院及工研院分別就全球供應鏈變革下的臺美合作新契機，及推動半導體供應鏈韌性發展專題演講，並邀請國際半導體協會(SEMI)、英特格(Entegris)、新思科技(Synopsys)、均豪精密工業(Gallant Precision)、帆宣系統科技(Marketech International)等臺美業界代表進行座談。我國、美國、日本、韓國、新加坡、瑞士等超過50家廠商，及20家半導體相關公協會及研究機構等代表與會。