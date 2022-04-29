經濟部29日再添兩家企業共斥資近25億元擴大投資臺灣，全球前三大低阻重摻矽晶圓及第六大矽晶圓供應商合晶科技，再度申請第兩案，預計斥資逾24億元在桃園龍潭科學園區的廠房增建無塵室及12吋智慧化矽晶圓生產線。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,190家企業超過1兆6,805億元投資，預估創造13萬3,554個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有259家臺商投資約10,473億元，創造8萬1,046個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引790家中小企業投資約3,392億元，帶來2萬9,731個本國就業機會，後續尚有13家企業排隊待審。

全球前三大低阻重摻矽晶圓及第六大矽晶圓供應商合晶科技，近年積極發展車用功率元件所需12吋半導體矽晶圓及磊晶產品。2019年5月已通過第1件臺商回臺方案，興建製造暨研發中心。由於12吋矽晶圓需求大增，現再度申請第二案，預計增聘本國員工48名，斥資逾24億元在桃園龍潭科學園區的廠房增建無塵室及12吋智慧化矽晶圓生產線。在節能減碳方面，規劃建置太陽能綠電系統、運用再生水及再利用廢棄物等措施。每年由第三方驗證公司進行溫室氣體排放盤查，逐步落實減碳排放。希望在深化製造技術同時，兼顧環境保護，成為世界級領導廠商。

麗開模具為汽機車車燈零件模具供應商，是一家集設計、開發與製造為一體的公司。為滿足客戶需求並提高產品品質，此次規劃招募本國員工6名，擴大投資逾7千萬元在臺南新吉工業區新建廠房，廠房屋頂規劃加裝太陽能發電，同時設置雨水貯留系統，達成節能減碳與資源再利用。廠內建構智慧製造，導入全自動生產設備，結合雲端網路可達到即時管理，再運用ERP整合出雙向智慧溝通效能，給與顧客更完善的服務及成為客戶最佳供應商首選。