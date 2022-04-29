屏東科技大學參加英國泰晤士高等教育(Times Higher Education THE) 2022世界大學影響力總排名，在全球共110個國家、1524所大學參加評選，最後在1406所進入總決選的激烈競爭中嶄露頭角，奪得全球排名201至300名，比去年躍進百名之多，在全台45所入榜大學中排名第6名，榮獲科技大學第1名佳績。

THE以聯合國所設定的17項目標進行世界大學影響力排名，2022年屏科大在消除貧窮、消除飢餓、工業化、創新及基礎建設、責任消費與生產、氣候行動、海洋生態、陸地生態等7項，榮獲全球101至200名區間排名，顯示學校推展聯合國永續發展議題中，有關「農業生產」、「環境生態」、「老年福祉」及「社會責任」人才培育、研發、產學合作及社會服務的表現獲得肯定。

屏科大於2022年世界大學影響力排名進步最多的項目是「全球夥伴」，由2021年的601至800名躍進至全球201至300名，較去年大幅進步500名，居全國第8名。

其中包括國際交流、培育數以千計的國際學生，對邦交國及東南亞等國家的農業科技發展，消除飢餓和促進當地經濟繁榮有極大貢獻；加上師生深耕於氣候變遷、防減災及淨零碳排的永續教育理念和作法，亦深獲肯定。

屏科大自2014年起連續8年榮獲「世界綠色大學」全國第1名，去年並獲評為亞洲第3名、世界第29名；2021獲得台灣企業永續學院台灣企業永續獎大學組白金獎，永續發展目標施行成果獲得各界肯定。