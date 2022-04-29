風華流轉 漫遊餅藝 「2022臺灣餅」甄選活動起跑

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示隨著世界各國解封，意味著糕餅業向國際觀光客招手的大好時機也將來臨，並鼓勵全國的糕餅業拿出拚勁參加今年的臺灣餅甄選。（愛傳媒記者攝）

餅業原物料成本不斷上漲，經濟部商業司蘇文玲司長鼓勵業者求新求變，在創新的部分為產品加值。（愛傳媒記者攝）

【愛傳媒報導】是幸福的味道，也是甜蜜的記憶，臺灣餅一直都是我們生活中美好的印記。經濟部商業司「2022臺灣餅」甄選活動自即日起開始受理報名至5月31日，今年的獲選業者可優先參加產品及包裝輔導、展會及通路媒合等系列行銷活動，歡迎全臺優秀的糕餅業者踴躍報名。

經濟部商業司指出今年辦理的「2022臺灣餅」甄選活動，鼓勵以臺灣餅藝爲底蘊，發揮創意研發製餅，讓臺灣餅得以歷久彌新、代代相傳，並能揚名國際。商業司也將投入資源輔導獲獎業者善用我國豐沛的特色素材與文化內涵，導入美學設計爲產品加值，加速臺灣烘焙產業升級。

經濟部商業司蘇文玲司長表示，臺灣餅不只是臺灣餅，融合獨具臺灣風格特色的茶和水果後更加符合現代人的口味訴求也更健康，讓烘焙產品從早期僅是提供人們溫飽的食物成了時尚風潮與幸福氛圍的代表。近年因為疫情海外觀光客伴手禮商機縮水，餅行受到的挑戰巨大，商業司也積極協助業者，不止在國內輔導其規劃通路且搭配網路行銷宣傳，拓展銷售通路，同時也跟烘焙公會合作，協助多位選手到國外參加賽事，強化臺灣餅的國際能見度。

今天臺灣餅誓師記者會中也邀請去年得獎業者將得獎產品帶來現場與大家分享，有百年餅藝傳家的郭元益，用在地黑毛豬、頂級鹹鴨蛋及屏東赤小豆手作而成的「京饌玉露」；有一甲子的禮莊餅店，以頂級食材加上老職人精究技藝的鎮店招牌「芝麻蛋黃餅」；有超過半世紀的大黑松小倆口，將香Q麻糬與扎實肉鬆融合而成的「紅豆牛軋餅」；有來自客庄的佳樂蛋糕，巧妙地將桔餅與油蔥烤出香酥的「客家糕皮餅」；有將烘焙視爲浪漫的拉菲樂，用在地水果塑造而成的「小農金獎造型月餅」；有用心保留中式糕點獨特氣質的悄蘊糕餅茶食，以「雪凝綠豆糕」吃出中點的新質感；有來自法國藍帶廚藝的法布甜，以法國傳統點心做法，融入臺灣在地鳳梨的「馬卡龍鳳梨酥」；有來自嘉義的聖保羅烘焙花園，選用阿里山蜜香紅茶調製成餡，再佐以金棗的「棗茶趣創意堆疊餅」。每個臺灣餅都各自精彩，各具風華，每一口都是幸福的味道。

從彌月蛋糕到婚嫁喜餅，從節慶月餅到廟會糕點，從伴手禮到下午茶，我們生活中都少不了點亮幸福的臺灣糕餅陪伴，經濟部商業司期盼臺灣的烘焙高手踴躍報名，將店裡最具特色、最有創意、最不同凡響的臺灣餅端上檯面，一起讓臺灣餅的百年風華代代流轉，讓美好記憶漫遊於餅藝之中。