美國「有線電視新聞網」（CNN）專家29日指出，在美國公然宣稱要靠俄烏戰爭削弱俄羅斯、俄羅斯再度威脅使用核武、基輔於聯合國秘書長訪問期間遭到攻擊之下，俄烏戰爭在短短5天內，已從1個國家為自身自由的奮戰，真正轉變為可能長達數年的「大國鬥爭」。

CNN資深政治記者、專欄作家柯林森（Stephen Collinson）指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）25日表示，美國希望看到俄羅斯被削弱，「直到無力再做出類似入侵烏克蘭的舉動」；北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日也警告，俄烏戰爭恐「持續數個月、乃至數年」；加上俄羅斯27日切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，都顯示俄烏戰事影響仍逐漸擴大，且可能不會在短期內結束。

而俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）25日警告，俄烏戰爭有轉變為第三次世界大戰的風險，再度暗示俄羅斯可能動用核武，引發美國總統拜登（Joe Biden）、參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將等人的批評。雖然有專家認為這類強硬言詞，恰好證明俄羅斯對烏克蘭局勢感到沮喪，但這也代表美國和俄羅斯之間發生「災難性衝突」的可能性仍然存在。

另外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）分別訪問莫斯科和基輔，被認為是俄羅斯與烏克蘭談判陷入僵局後，近期最大的外交希望之一，但俄軍竟然在古特瑞斯28日訪問基輔期間，對該城市進行遠程攻擊，顯然是在「蔑視」用來停止戰爭的外交解決方案，以及代表現有國際秩序與國際法的聯合國。