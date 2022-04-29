立法院今日(29)三讀通過《再生水資源發展條例》修正案，拿掉了水源供應短缺之虞地區條件，未來不分地區，日用水量300度以上的廠商，其新建或擴建計劃的用水計劃書，都將被強制使用一定比例再生水，但最高不超過50％。

經濟部水利署表示，接下來會盡速著手修訂子法，主要是訂出不同地區、不同產業的再生水回收標準程序，實際則依個案不同，核給不同使用比例。

水利署副署長王藝峰表示，未來再生水核給主要看地區、看產業。例如位在「水源供應短缺之虞者」、「有缺水風險」區域內，如果「產業特性」又是需要使用再生水者，就可能被要求較高的使用比例。反之，水資源比較豐沛地區，就會給較低比例。

至於「產業特性」標準為何，水利署將召集專家與產業討論。王藝峰說，每個廠都有不同用水特性，即使同樣的產業，在不同地區也會有所不同。因此子法只會訂定不同地區、不同產業別的用水衡量標準，在這個標準下，再依「個案」審核，也就是廠廠被要求再生水比例可能不同，但不超過用水量一半。